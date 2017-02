Welcome to antropologi.info - a multilingual anthropology portal with news blogs in English, German and Norwegian since 2004! .





antropologi.info består av

Aktuelt

Det er for tiden fortsatt litt lav aktivitet på nettsiden. Grunnen er at jeg dessverre er nødt til å prioritere aktiviteter som gir penger i kassa. Får håpe ting blir bedre fra og med høsten 2016.

1. juli 2015: antropologi.info lanserer The Anthropology Newspaper - en oversikt over de nyeste blogg-innleggene fra antropologer verden rundt.

Februar 2014 Antropologi.info har kommet igang igjen, i hvert fall på engelsk med et intervju med Tereza Kuldova (Universitetet i Oslo): "Researching fashion means researching inequalities".

Historisk

Her er noen utvalgte tidligere saker fra 2008 og før:



27.11.08: INTERVJU MED TANJA WINTHER Hvilke konsekvenser har innføringen av elektrisitet på dagliglivet på Zanzibar, Øst-Afrika? Antropolog Tanja Winther har skrevet en bok om dette - les intervjuet



22.11.08: ANTROPOLOGI.INFO KÅRET SOM EN AV DE BESTE ANTROPOLOGI-BLOGGER Les mer om avstemningen og kåringen på Savage Minds



14.9.08: INTERVJU OM FELTARBEID I BEDEHUSET: Finnøyas 1700 innbyggere kan velge mellom fem bedehus. Antropolog Edle Lerang Nes har holder på med en av de første antropologiske studiene om kristen tro i Norge - les intervjuet



5.8.08: MASTEROPPGAVE OM =OSLO-SELGERE: I ett halvt år har antropologen Ben C. Pedersen.vært på feltarbeid blant selgere av bladet =Oslo. Klarer initiativet å gi rusmisbrukerne et bedre selvbilde? Utfordres storsamfunnets forestillinger om "de andre"? - les mer



2.7.08: MASTEROPPGAVE OM FrP-LOKALLAG: Antropolog Thomas Hongseth Sverdrup har vært på grillfest med FrP, stått på stand og vært på mange møter i lokallaget - les mer



16.5.08: AFRIKANSK ANTROPOLOGI: In his text on the state of anthropology in Africa, Paul Nchoji Nkwi calls for a better cooperation between anthropologists in Africa with anthropologists in other parts of the world - read more



7.4.08: NY OPPGAVE FORKLARER FRAFALL I YRKESFAG. Politikere snakker varmt om kunnskapssamfunnet og verdien av høyere utdanning. Samtidig klarer mange ungdommer ikke å fullføre yrkesutdanningen de startet på. En sammenheng? Ja, mener antropolog Karin Daugaard Hansen som har skrevet oppgaven ("speciale") Etniske minoritetspiger - Etniske uddannelsespraksisser? - les mer og last ned oppgaven



25.3.08: INTERVJU MED TEREZA KULDOVA Allerede som 17-åring oversatte hun tekster av Thomas Hylland Eriksen fra norsk til tsjekkisk. Nå henger 22-årige Tereza Kuldova fra Universitetet i Oslo rundt med fattige jenter og rike forretningsfolk i Lucknow i India. Hun er nemlig på feltarbeid for å studere relasjonene mellom hinduer og muslimer - les intervjuet



11.3.08: MARIANNE GULLESTAD ER DØD: En av Norges viktigste antropologer døde mandag 10.3.2008 etter langvarig sykdom - les mer



23.8.07: PÅ NETT: MASTEROPPGAVE OM FOTBALLSUPPORTERE I KLANEN (VÅLERENGA): Hva skjer når en antropolog bruker innsikter fra studier om lokalsamfunn i Afrika og Papua New Guinea for å analysere fotballsupportere i Klanen, Vålerengas uavhengige supporterklubb? Resultatet er masteroppgaven Den kollektive kroppen.En antropologisk studie av kropp blant norske fotballsupportere av Elisabeth Skoglund Johnsen. - les mer



2.6.07: DEN FARLIGE MILITARISERINGEN AV ANTROPOLOGIEN: Etter 9/11 er ikke bare i USA, men også i England båndene mellom militæret, etterretningsorganisasjonen og antropologien blitt tettere, se The dangerous militarisation of anthropology - og British research council recruits anthropologists for spying on muslims



2.4.07: FELTARBEID HJEMME BRA, MEN BORTE BEST? Sofia Josefine Spjuth oppsummerer for antropologi.info Fagkritisk dag på Blindern om antropologi hjemme - les oppsummeringen



27.3.07: INTERVJU: "Hør på syke mennesker!" Syke mennesker sitter inne med mye kunnskap om hvordan de kan bli friske, sier antropolog Berit Rustand i et epost-intervju med antropologi.info. I boka "Psykiatriens samfunn" går hun inn for en mer kultursensitiv psykiatri: "Psykiatrien trenger antropologien." - les intervjuet.



28.2.07: "ANTHROPOLOGY IS BADLY NEEDED" Sosialantropologi er ikke noe etablert fag i Østeuropa. I et intervju med antropologi.info forteller den litauiske antropologiprofessor Vytis Ciubrinskas hvorfor antropologi er så viktig - les intervjuet



25.2.07: INTERVJU: Et akademisk tidsskrift som appellerer til flere? Antropologistudenter forsker på mye spennende. Likevel sliter de med å selge tidsskriftet "Betwixt and Between" der de presenterer hoved- og masteroppgavene sine. antropologi.info intervjuet redaktør Elisabeth Skoglund - les intervjuet



23.2.07: - Kvalitetsreformen truer antropologifaget. Kortere studietid fører til mindre kunnskap om Afrika, Østeuropa, Oseania og Amazonasområdene. Det som kan virke greit fra et økonomisk perspektiv kan være skadelig for vitenskapen, påpeker Knut M. Rio og Olaf Smedal i den nyeste utgaven av Norsk antropologisk tidsskrift - les hele saken



24.1.07: PÅ FELTARBEID BLANT JOURNALISTER. Hvorfor kritiserer journalister ikke hverandre? Hvorfor er den politiske journalistikken på vei ut? Antropolog Hanne Bryde gir oss noen svar i sin ferske masteroppgave Den fleksible journalisten. Mellom kritikk og konsensus i en bevegelig medieverden - les mer om oppgaven



22.1.07: THE ANTHRO-YEAR 2006: 2005 was the year anthropology finally became visible on the internet. 2006 was the year of a more public, political and open access anthropology? - les oversikten over engelskspåklige nyheter i 2006



18.12.06: INTERVJU: Doktorgrad på unge norske muslimer: På vei til en transnasjonal islam Antropolog Christine M. Jacobsen har skrevet en doktoravhandling om unge norske muslimer. De vender seg til Islam som "flerkulturelle" og ser seg som brobygger mellom ulike muslimske miljøer og mellom muslimer og ikke-muslimer - les intervjuet med Christine M. Jacobsen



25.9.06: INTERVJU: Etter kvalitetsreformen: Like bra feltforskning på kortere tid? Kvalitetsreformen setter stramme rammer og studentene er nødt til å velge enklere temaer og mindre "eksotiske" regioner, sier Hedvig Bergem i et intervju med antropologi.info - les intervjuet



11.9.06: Masteroppgaver om samer i Oslo: Det fins nesten dobbelt så mange Oslo-samer enn reindriftssamer. I sin masteroppgave i sosialantropologi viser Astri Dankertsen hvordan samisk kultur fornyes i Oslo - og tradisjonene vedlikeholdes. "I dag kan man like gjerne drikke kaffe latte på samisk eller være punkesame, som en av mine informanter beskriver seg som", skriver hun - les oppsummeringen



8.8.06: Masteroppgave om kulturhuset Hausmania i Oslo: Ola Andersbakken skrevet en masteroppgave i sosialantropologi om en gruppe kunstnere, musikere, kulturarbeidere og politiske aktivister som kjemper mot at kulturhuset Hausmania skal selges og rives. - les mer



17.7.06: HAUGAFOLKET I HALLINGDAL: Oppe på stølene i Hallingdal regjerer Haugafolket. Mange budeier utfører ritualer for å komme overens med "de underjordiske". Antropolog Anne-Katrine Brun Norbye har vært på feltarbeid der oppe - les oppsummeringen av artikkelen i Norsk antropologisk tidsskrift 2/2006



2.5.06: DEN ANTROPOLOGISKE AKTIVISTEN: Er antropologens oppgave å dokumentere og analysere eller skal vi også bidra til å forandre samfunnet? Intervju med Johannes Wilm som har gitt ut en redigert versjon av hovedoppgaven sin som bok. - les intervjuet



25.4/ 07.03.06: ANTHROPOLOGY OF COSMOPOLITANISM: Maybe we should talk more about cosmopolitanism than culture wars? - oppsummering av konferansen "Cosmopolitanism and Anthropology ved University of Keele (UK) / se også Owen Sichone's paper om globalt apartheid og afrikansk kosmopolitisme samt en kort innføring i Anthropology of Cosmopolitanism



29.3.06: NY BOK AV MARIANNE GULLESTAD: I den nye boka "Plausible Prejudice" retter antropologen Marianne Gullestad blikket mot nordmenn og såkalte "grunnleggende norske verdier" - les: Norske verdier, islam og hverdagsrasismen og Gullestad identifies "Five Major Challenges for Anthropology"



13.2.06: ETNOGRAFI FRA ET ASYLMOTTAK: Hvordan er det å bo på et asylmottak? Hva er ungdommene opptatt av? Hva tenker de om nordmenn og hva tenker nordmenn om dem? Anne Barlindhaug valgte å tilbringe et halvt år på et asylmottak for å skrive hovedoppgaven i sosialantropologi. - les mer



05.02.06: KLOKE ORD OM MUHAMMAD-TEGNINGENE: Situasjone etter publiseringen av karikaturene er ut av kontroll, derfor har jeg forsøkt å samle noen kloke kommentarer - les mer



16.1.06: MASTEROPPGAVE: Rasisme og fattigdom i Iran. Hoved- eller masteroppgaver er ikke alltid en glede å lese. Et unntak er Syeda Rahima Parvin sin nylig leverte oppgave - les mer



6.1.06: The Anthropology Year 2005 Oppsummering av engelskspråklige nyheter og debatter - les mer



19.12.05: NY FELTARBEIDS-BLOGG: Doktorgradsstipendiat Cicilie Fagerlid er for tida på feltarbeid i Paris blant migranter og kosmopolitter. I bloggen sin, forteller hun om opplevelsene sine >> besøk Cicilie Fagerlids blogg



4.12.05: I FULLTEKST PÅ ANTROPOLOGI.INFO: OPPGAVE OM KJØNNSKORRIGERING BLANT BARN: Hvert år fødes det fem til ti barn med ubestemt kjønn i Sverige. I en oppgave i sosialantropologi ved universitetet i Stockholm krever Cattis Grant at den ikke-medisinske offentligheten engasjerer seg mer for behandlingen av barn med "mangfoldige kropper". >> les mer



23.11.05: ENGAGING ANTHROPOLOGY: "Paradoxically, as the discipline has grown, its perceived wider relevance has diminished." Utdrag av Thomas Hylland Eriksens nye bok. Inkl kommentarer. >> les mer (del 1) og del 2 og del 3



7.11.05: ANTROPOLOGI OG MUSEUMSARBEID: Intervju med Daniel Winfree Papuga om konferansen "Can Oral History Make Objects Speak?". Antropologer har samlet livshistorier i mange år. Men disse intervjuene har sjelden kommet inn i offentlige arkiver. Burde en ikke bevare slik dokumentasjon for fremtiden? - les intervjuet



24.10.05: NY OVERSIKT OVER ANTROPOLOGI-BlOGGER på engelsk finnes nå på www.antropologi.info/feeds/



20.10.05: ANTROPOLOGI-ÅRBOKA 2005 er ute. Den siste utgaven av årboka er tykkere enn noen gang før, og inkluderer 21 artikler fra hovedfag- og masterstudenter over hele landet >> les mer



26.9.05: ANTROPOLOGKONFERANSEN: Norske antropologer er selvbevisste - i hvertfall de som tok ordet på NAFs første antropologkonferanse som rettet seg mot antropologene utenfor akademia. >> les mer



19.9.05: ANTROPOLOGI UTEN RADIKAL ANNERLEDESHET: Oppmerksomhet rundt overlapping og kontinuitet mellom verdensbilder må være del av det antropologiske prosjektet. Republisering av Cicilie Fagerlids tekst i Norsk antropologisk tidsskrift >> les teksten



22.8.05: SEKS INTERVJUER OM ANTROPOLOGI OG INTERNETT: Hvordan bruker antropologene nettet? Hvordan bør antropologien bruke nettet? Skal alle artikler og papers legges ut gratis? antropologi.info har spurt antropologene Thomas Hylland Eriksen, Brigt Dale, Kerim Friedman, Judd Antin, Annariitta Grzonka og Tad McIlwright >> les oppsummeringen på norsk og >> les svarene på engelsk



04.08.05: NY FORBEDRET VERSJON AV ANTROPOLOGI.INFO PÅ VEI: antropologi.info får en overhaling: Ett års nyheter er nå ordnet i kategorier. En kan bl.a. velge å lese nyheter som som omhandler nye bøker, hovedoppgaver, språk, kjønn etc. Den nye publiseringsløsningen inneholder også en forbedret søkefunksjon. Etterhvert vil hele nettstedet få den nye designen.



1.7.05: CHILDHOODS-KONFERANSEN: To grasp the childrens' point of view - les notater om konferansen



10.6.05: DESIGNANTROPOLOGI: Antropologisk produktutvikling - også kalt designantropologi - blir mer og mer populær i Skandinavia. antropologi.info tok en kort epost-prat med Mette Mark Larsen som koordinerer studiet i IT Product Design ved Syddansk universitet - les mer



23.5.05: ÅRSKONFERANSEN: Noen første notater om årskonferansen i Norsk antropologisk forening forrige helg: - les: Årskonferansen i NAF: Politisert norsk antropologi?



2.5.05: INTERVJU MED ELLEN ASLAKSEN: Ukjent for mange, har flere antropologer drevet oppdragsforskning for Norsk kulturråd og gitt "verdifulle perspektiver på norsk kunst -og kulturliv gjennom å trekke inn relevante innsikter og teorier fra antropologi" - les mer



25.4.05: BOKOMTALE: ETNOGRAFI OM UNGE KUNSTNERE. Oppdraget var å utrede unge kunstnernes arbeidssituasjon for Kulturrådet. Resultatet ble en lettlest og spennende etnografi - les anmeldelsen av Ellen Aslaksens bok "Ung og levende. Unge kunstnere - erfaringer og arbeidsvillkår"



25.4.05: I MAGASINET: - MODERNITET ØDELEGGER ANTROPOLOGIEN: I den nyeste utgaven av Norsk antropologisk tidsskrift hevder Thorgeir Storesund Kolshus at den ukritiske bruken av begrepet modernitet avslører at antropologien ikke har gjort opp med gamle forestillinger om "oss" og de andre" - les mer



21.3.05: INTERVJU MED NIELS SCHIA: PÅ FELTARBEID I FNs SIKKERHETSRÅD. Hva kan antropologien bidra i studiet av politiske prosesser? - Antropologiske perspektiver kan synliggjøre faktorer som tradisjonelt ikke har fått mye fokus, sier Niels Schia som har spesielt interessert seg for de urformelle strukturene og samtalene i korridorene. - les intervjuet



18.3.05: INTERVJU MED IT-ANTROPOLOG: IT-antropolog Anne Lau Revil har startet opp et firma: Hun veileder IT-selskaper som planlegger å outsource en del av virksomheten sin til et annet land. antropologi.info spurte: Hvordan det er å starte opp sin egen bedrift? Og: Hva har sosialantropologi med IT å gjøre? - les intervjuet



17.1.05: ANTROPOLOGI OG DEMOKRATISERING: - Tiden er inne til at vi antropologer erkjenner at demokratisering er en viktig del av det moderne sosiale feltet, skriver Robert W Hefner i den nyeste utgaven av Norsk antropologisk tidsskrift - les mer



6.12.04: Anvendt antropologi: Lokale tradisjoner og konfliktløsning: Antropolog Ingvild Solvang skriver om en bygd på Vest Timor der en bryllupsseremoni omformes og utføres for å skape slektskap mellom lokalbefolkningen og flyktninger fra Øst Timor - les artikkelen.



17.11.04: NYTT I MAGASINET: Intervju med Ingvild Solvang: - Føles bra å anvende antropologien i konfliktsituasjoner:

antropologi.info snakket med antropologen som reiste til Indonesia for å jobbe med flyktninger - les intervjuet



8.11.04: NYTT I MAGASINET: En studie om hjemmet i Norge og den tysktalende del av Sveits: Den sveitsiske antropologen Franziska Rüttimann Storemyr har skrevet en oppsummering av hovedfagsoppgaven sin for antropologi.info (på norsk) - les artikkelen



1.11.04: Spesial om Open Access Anthropology: - Jeg er lei maset rundt copyright og den stadig mer og mer begrensede tilgangen til forskningslitteratur. Det sa nylig Marshall Sahlins, en av de mest kjente antropologene. Stadig flere forskere engasjerer seg for å frigjøre vitenskapen fra kommersielle interesser, blant annet i Open-Access-bevegelsen. Også i Norge - les mer



11.10.04: I magasinet: - Antropologi må være maktkritikk: Den maktkritiske tradisjonen innen norsk antropologi svinner hen, skriver Iver B. Neumann i den nye utgaven av Norsk Antropologisk Tidsskrift (NAT) - les mer



23.9.04: Intervju med Eduardo Archetti: antropologi.info snakket med antropologiprofessoren som for 10 dager siden kom hjem fra den største antropologikonferansen i Europa - les intervjuet



22.9.04: Anmeldelse av Sosialantropologistudentenes årbok 2004: Årboka inneholder feltarbeidsopplevelser, opplysning om antropologisk film og sparer ikke med kritikk på antropologifaget - les anmeldelsen



3.9.04 Nytt i magasinet AntroMag: Artikkel om CULCOM CULCOM (opprinnelig HUMSAM) står for Kulturell kompleksitet i det nye Norge og er et forskningsprogram ved UiO med nye perspektiver på Norges kulturelle mangfold - les mer